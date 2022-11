Aktion will Gewalt gegen Frauen verhindern

Kreis Minden-Lübbecke

Auch in diesem Jahr wollen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke das Thema Gewalt gegen Frauen mit ihrer Brötchentüten-Aktion in den Fokus rücken. Dazu gibt es in vielen Bäckereien in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, am Freitag, 25. November, Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“