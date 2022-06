Alarm im Mindener Sommerbad: Chlorgas ausgetreten

Großeinsatz für die Feuerwehr - Tore öffneten sich am Nachmittag aber wieder

Minden

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Dienstag Vormittag zu einem Großeinsatz am Mindener Sommerbad in der Johansenstraße ausgerückt. Dort war Chlorgas ausgetreten. Das Bad wurde zunächst geschlossen, konnte aber um 15 Uhr seine Tore wieder öffnen.