Alkoholisierte Osterfeuerbesucher halten Polizei auf Trab

Polizei muss in Werste mehrfach eingreifen - Zwei Männer in Gewahrsam genommen

Beim Osterfeuer in Werste hatte die Polizei zum Abschluss allerhand zu tun.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde den Beamten am Samstagabend gegen 23.30 Uhr eine auf dem Festgelände begangene Körperverletzung gemeldet. Zwei Mindener (17 und 19) hatten zunächst grundlos auf dem Gelände eingesetzte Feuerwehrmänner angeschrien. In der Folge schlug dann der Ältere einen 19-Jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt hierbei ein Hämatom.

Die alarmierten Beamten stellten zwecks Anzeigenerstattung die Personalien fest und erteilten einen Platzverweis. Kurze Zeit später wurden weitere Auseinandersetzungen gemeldet und die Leitstelle der Polizei entsendete mehrere Unterstützungsfahrzeuge. Bereits auf der Anfahrt traf eine Streifenwagenbesatzung auf eine aufgewühlte Personengruppe. Ein 39-jähriger Löhner hatte einige auf dem Heimweg befindliche Osterfestbesucher bedroht. Dies konnten die Beamten unterbinden. Hierbei ging dann unvermittelt in aggressiver Weise ein 28-Jähriger auf die Gruppe zu. Dies konnten die Polizisten verhindern und konnten den Petershäger stellen. Dabei schlug der Mann einen Beamten ins Gesicht.

Medizinischen Notfall vorgetäuscht

In der Folge beleidigte er die Beamten, spuckte in deren Richtung und leistete auch auf dem Weg nach Minden fortwährend körperlichen Widerstand. Im Gewahrsam wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Als man ihm eröffnete, dass er die Nacht in der Zelle verbringen wird, täuschte er, wie man später erfuhr, einen medizinischen Notfall vor. Daher sollte ihn eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Minden verbringen. Während der Fahrt ins Johannes-Wesling-Klinikum zeigte er den Rettungskräften, dass er allerdings bei bester Gesundheit war.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung hatte es mit einem Randalierer auf dem Festgelände zu tun. Hier hatten Ordner einen 35-Jährigen zu den Beamten gebracht. Der Hiller wollte aber dem ausgesprochenen Platzverweis nicht folgen, sodass er ebenfalls ins Gewahrsam gebracht werden sollte. Hier schlug er einen Beamten gegen den Oberkörper und beleidigte ihn. Auch im Rahmen der Blutprobe sowie in der Zelle leistete er Widerstand. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er am Sonntagvormittag aus dem Gewahrsam entlassen.