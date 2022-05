Alle 7000 Konzert-Tickets verkauft

Bad Oeynhausen

Das hat es so in der Geschichte der Parklichter in Bad Oeynhausen noch nicht gegeben. Alle 7000 Tickets für das Parklichter-Konzert am Freitagabend, 12. August, sind vergriffen – und das, obwohl das Line-Up noch unvollständig ist. Fester Bestandteil der Veranstaltung im Kurpark sind auch der Familiensonntag bei freiem Eintritt und der Parklichter-Samstag mit musiksynchronem Feuerwerk als einer der Höhepunkte des Wochenendes. Für den Samstag läuft jetzt der Kartenvorverkauf an.

Von Louis Ruthe