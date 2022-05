"Alles andere als ein Trauerspiel"

Bad Oeynhausen

Zum Jahreswechsel 2022/2023 werden vier evangelische Gemeinden im Bad Oeynhausener Süden zusammengeschlossen: Altstadt, Rehme, Wichern und Lohe. Ihnen gehören etwa 10.000 Gläubige an. Rainer Labie ist als Seelsorger in der Altstadt-Gemeinde im Stadtzentrum und in der Rehmer Gemeinde tätig. In seiner Funktion als Sprecher des Ausschusses für „Öffentlichkeit und Kommunikation“ der vier Gemeinden hat er Fragen zum anstehenden Zusammenschluss der Gemeinden beantwortet. Gestellt hat sie Claus Brand.