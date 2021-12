Altkleidercontainer mit Feuerwerkskörper entzündet

Stemwede-Dielingen

Eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen hat am Donnerstag gegen 17 Uhr vor der kleinen Kapelle in Dielingen (Gemeinde Stemwede) mit Feuerwerksartikeln gezündelt. Als ein Augenzeuge sie forderte, dies zu unterlassen, schenkte man ihm kein Gehör. Stattdessen nahm Einer aus der Gruppe einen glimmenden Böller und warf diesen in den vor der Kapelle stehenden Altkleidercontainer, der daraufhin in Brand geriet.