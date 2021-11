Am Fluss hängt etwas Großes am Haken

Die neue Brücke über die Werre an der Allensteiner Straße in Bad Oeynhausen ist jüngst eingebaut worden. Das hat die Stadt Bad Oeynhausen mitgeteilt.

In Bad Oeynhausen wird an der Werre neue Brücke installiert

Die Brückenteile waren in der Nacht zu Donnerstag, 11. November, in Bad Oeynhausen eingetroffen und zunächst am Ufer der Werre montiert worden. Mit der Hilfe eines Krans wurde die gesamte Brücke dann am Donnerstagmittag auf die angepassten Widerlager und den Stützpfeiler aufgesetzt.

Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich erklärte ergänzend: „Wenn die Geländer montiert sind und die Wege auf die Brücke angepasst sind, können Fußgänger und Radfahrer die Verbindung in den Siel wieder benutzen.“ Das werde voraussichtlich Mitte der kommenden Woche der Fall sein.