Am Großen Weserbogen wird der Biergarten eröffnet

Campingpark in Porta Westfalica lässt die Saison beginnen

Porta Westfalica/Bad Oeynhausen

Am Südlichen See wird die Gastronomieanlage vom Campingpark „Großer Weserbogen“ am Gründonnerstag, 14. April, ihren Winterschlaf beenden. „Dann wird der Biergarten für die kommende Saison eröffnet“, verrät der Eigentümer Rolf Meyer zu Bentrup.

Von Gisela Schwarze