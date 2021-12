An Bushaltestelle von Auto erfasst

Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am Montagmittag in Levern von einem Auto erfasst worden. Mit Verletzungen wurde die Schülerin ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Schülerin bei Verkehrsunfall in Levern verletzt

Das Mädchen stieg gegen 14.30 Uhr aus dem Schulbus und beabsichtigte, hinter dem Fahrzeug die Straße zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto.

Laut Polizeiangaben war die Fahrerin (48) mit ihrem Ford Skoda auf der Leverner Straße (L766) in Richtung Destel unterwegs. An der Bushaltestelle in der Nähe Einmüdung "Kalberkamp" hielt ein Schulbus. Als die Fahrerin aus Lembruch (Kreis Diepholz) die Bushaltestelle im Bereich der Fahrbahnverengung passieren wollte, hatte das Mädchen soeben die Straße betreten, um diese zu überqueren.

Dabei wurde die Schülerin von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um das verletzte Mädchen und brachte es zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke.