André Richter erfüllt sich Traum vom Königstitel

Letztes Fest der Saison in Rahden: Sielhorster Schützen lassen neue Majestäten hochleben - Sebastian Knost ist Jungkönig

Heiß her ging es am Sonntagnachmittag beim Adlerschießen und die Spannung stieg in ungeahnte Höhen. Heiß nicht allein wegen der sommerlichen Temperaturen: Für die Königsanwärter war es ein aufregender Wettbewerb, denn der Adler erwies sich als zäher Vogel. Zielsicher holte ihn letztendlich André Richter mit dem 432. Schuss von der Stange.