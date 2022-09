„Angriff auf Kompetenz des Kreistags“

In einer gemeinsamen Erklärung aller Altkreis-Bürgermeister ging es darum, den Wettstreit um den neuen Krankenhausstandort zu beenden und dem Kreis einen gemeinsamen Grundstücksvorschlag auf Espelkamper Gebiet zu unterbreiten. Angekündigt wurde darin auch, dass den jeweiligen Räten ein gemeinsamer Vorschlag vorgelegt werden soll.

Am 8. September in der jüngsten Lübbecker Ratssitzung stand das Thema Bürgermeister-Erklärung aber nicht auf der Tagesordnung, bemerken nun Bündnis 90/Die Grünen. Fraktionssprecherin Christian Brune-Wiemer dazu: „Bei so einem brisanten Thema und den kontroversen Diskussionen in der Öffentlichkeit wie auch in den Lübbecker Fraktionen darf man wohl zügiges Behandeln im Rat erwarten.“ Die Grünen-Fraktion in Lübbecke sei befremdet über die Vorgehensweise der Bürgermeister des Altkreises aber auch ihres eigenen Bürgermeisters gegenüber der Lübbecker Politik. „Die gemeinsame Erklärung der Bürgermeister kam erst zwei Stunden nach Versendung der Pressemitteilung bei den Fraktionen an, zudem an einem Freitagabend“, kritisiert Brune-Wiemer das Vorgehen. „Eine politische Meinungsbildung in den Fraktionen wurde so verhindert und eine politische Willensbekundung ebenfalls.“ Bisher sei es bei problematischen oder komplexen Themen üblich gewesen, dass sie in der so genannten „Bürgermeisterrunde“ mit allen Fraktionsspitzen vorbesprochen wurden. „Wir sehen keinen Grund, warum man diesmal nicht auch so vorging“, so Brune-Wiemer weiter.

Christiane Brune-Wiemer, Fraktionssprecherin der Grünen. Foto: Andreas Sieveking

Die Grünen-Politiker fragt weiter: „Was aber wollen die Bürgermeister mit dieser Erklärung konkret erreichen? Was unser Bürgermeister? Wenn das Thema von Herrn Haberbosch schon als ‚emotional aufgeladen‘ bezeichnet wird, wäre dann nicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hilfreich gewesen?“.

Dass ein Grundstück für einen Neubau am Ende überhaupt benötigt werde, sei noch keinesfalls sicher, hatten die Bürgermeister als Bedingung für ihren Vorschlag angemerkt. Das kritisiert die Grünen-Ratsfrau: „Die ‚Rahmenbedingungen‘, also die Finanzierbarkeit, die Umweltfragen und alles Weitere, sieht nach meiner Kenntnis ausnahmslos jeder. Sie nochmal zu benennen ist kommunales Handeln, ‚das Heft in die Hand nehmen‘? Nach unserer Auffassung ist dieses Vorgehen vielmehr ein Angriff auf die Kompetenz des Kreistages, denn nur hier werden die Entscheidungen zu treffen sein. Ob uns das gefällt oder nicht.“ Insoweit sei der Vorschlag der Bürgermeister eine „reine Nebelkerze für die Bevölkerung“ sowie die „versuchte Einflussnahme auf den Kreistag“.

"Keineswegs hilfreich"

Wie solle denn ganz formal ein Aufteilen aller Kosten und Erträge unter den Städten und Gemeinden umgesetzt werden?, fragt Christian Brune-Wiemer nach. „Jetzt jedenfalls haben wir noch mehr Fragen.“

Für inakzeptabel halten die Lübbecker Grünen auch, dass die Grundstücks- und damit Standortfrage in dem Bürgermeistertreffen derart zielgerichtet thematisiert und auch festgelegt wurde. »Standort Espelkamp ist nachvollziehbar, wenn Lübbecke hier nichts anbieten kann. Aber um welches Grundstück genau handelt es sich? Die Fällung des Waldes in der Gabelhorst tragen die Lübbecker Grünen jedenfalls mehrheitlich nicht mit«, stellt Brune-Wiemer für ihre Fraktion klar.

»Die Erklärung der Bürgermeister des Altkreises ist keineswegs hilfreich. Sie ist weder lösungsorientiert noch befriedet sie die Gemüter«, teilt die GrünenFraktionssprecherin mit.