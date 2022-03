Anliegerbeiträge bald Geschichte?

Bad Oeynhausen

Bei der Sanierung oder dem Ausbau einer Straße geht es auch für die Anlieger vielfach um ihre finanzielle Beteiligung. Unabhängig vom so genannten Deckenerneuerungsprogramm, für das, wie berichtet, in diesem Jahr 700.000 Euro im städtischen Etat zur Verfügung stehen, und dem Erstausbau von Straßen soll in diesem Jahr die Grundsanierung von zwei Straßen im Stadtgebiet auf den Weg gebracht werden. Es handelt sich um die Hindenburgstraße mit etwa 50 Anliegern und die Johanniterstraße, an der auch die Johanniter-Ordenshäuser liegen.

Von Claus Brand