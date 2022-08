Anstrengend, schweißtreibend, aber immer wieder schön

Es ist immer etwas Besonderes für die Flegeldrescher der Sielhorster Heimatvereins-Gruppe, wenn mitten im Sommer, an einem milden Abend, die Hocken aufgestellt werden.

In Rahden-Sielhorst haben die Heimatfreunde den Roggen gemäht wie in alten Zeiten: Mit viel Muskelkraft und Geschick beim Garben-Binden

Es war wie in alten Zeiten bei der Roggenernte in Sielhorst. Die gemähten Halme werden vorsichtig für das Bündeln zurechtgezogen.

Wie immer finden sich dazu zahlreiche gut gelaunte Zaungäste am Feldrand ein. Roggenernte wie in alten Zeiten wird an einem schönen Sommerabend von den Sielhorster Heimatfreunden auf dem Feld der Familie Peper demonstriert.