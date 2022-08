Arbeitslosigkeit: „Sommerflaute setzt sich fort“

Die Arbeitslosenquote beträgt 5,4 Prozent. Damit liegt der Kreis Minden-Lübbecke mit Blick auf ganz Ostwestfalen-Lippe im Mittelfeld. Die niedrigste Quote in der heimischen Region findet sich im Kreis Höxter (3,9 Prozent), gefolgt von den Kreisen Gütersloh (4,2), Paderborn (5,2), Lippe (5,3), Minden-Lübbecke (5,4), Herford (5,5) und der Stadt Bielefeld (8,1). Insgesamt hat OWL eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent (Vormonat 5,4, Vorjahr 5,5).

„Im August setzte sich die Sommerflaute am Arbeitsmarkt im Mühlenkreis fort“, stellt Frauke Schwietert, Leiterin der Herforder Arbeitsagentur, fest. „Außerdem sehen wir in diesem August erstmals auch einen moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresmonat. Auffällig ist dabei, dass der Anstieg in der Grundsicherung, nicht aber in der Arbeitslosenversicherung stattfindet. Das deutet darauf hin, dass der Anstieg nicht nur durch die saisontypische Sommerflaute, sondern auch weiterhin durch den Übergang der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer ins SGB II (Grundsicherung) bedingt ist“, analysiert die Expertin die Zahlen.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) wurden 2999 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 136 Personen oder 4,3 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 329 Personen oder 9,9 Prozent.

In der Grundsicherung (SGB II) sind 438 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 663 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis bedeutet dies +7,7 Prozent zum Vormonat und +12,2 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 6100 Personen und damit 67,0 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung zählen.

1151 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 44 weniger und im gleichen Monat des Vorjahres 105 weniger arbeitslose junge Menschen. Die Veränderung beläuft sich somit auf +4,0 Prozent zum Juli und +10,0 Prozent im Vorjahresvergleich.

Die Unternehmen aus dem Kreis haben in diesem Monat 780 Stellen gemeldet (+43 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 5665 offene Stellen, 35 weniger als im Juli und 1281 mehr als im Vorjahresmonat.

Frauke Schwietert resümiert: „Die zukünftige Marktentwicklung lässt sich nur schwer prognostizieren. Wie stark die Folgen der Energiekrise den Arbeitsmarkt beeinflussen werden, das bleibt abzuwarten.“