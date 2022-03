Es lief alles wie geplant: Nach etwa 24 Stunden Fahrtzeit, kleinen Staus und etwas Zeit an der vollen Grenze hat der voll beladene Lastwagen mit Medikamenten, Verbandmaterialien, Narkosemitteln und sonstigen intensivmedizinischen Produkten die beiden Partnerkrankenhäuser der Mühlenkreiskliniken in Lemberg und Riwne in der Ukraine erreicht.

Es war Samstag spätnachts, als der Transport eintraf. „Die Lieferung wurde bereits sehnsüchtig erwartet. Direkt am nächsten Tag starteten die Helfer am Krankenhaus in Rwine mit der Sortierung der Arzneimittel. Ein Teil der Medikamente ging sonntags an das Militärkrankenhaus nach Kiew“, berichtet Serhii Tabulovych, der als Anästhesist am Universitätsinstitut für Anästhesiologie, Intensivund Notfallmedizin am Johannes Wesling Klinikum arbeitet, nach einem Telefongespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine.

„In Lemberg konnte die Lieferung bisher leider noch nicht verteilt werden, da die Ärztinnen und Ärzte sowie die Pflegekräfte sich nach der russischen Bombardierung in Lemberg um die etwa 130 Verletzten kümmern mussten. Ein Teil der Medikamente wurde direkt für die Versorgung der durch die russischen Bomben Verletzten in Lemberg genutzt“, sagt Tabulovych weiter. Deshalb sei es aktuell noch wichtiger denn je, dass ein weiterer Lastwagen mit notwendigen medizinischen Hilfsgütern auf die Reise in die Ukraine geht.

Laut Mitteilung der Mühlenkreiskliniken ist ein zweiter Transport geplant – mit OP-Materialien für die unfallchirurgische Versorgung wie Platten, Knochenschrauben und Fixateure. Er solle schon bald Minden in Richtung Ukraine verlassen.

Der ukrainische Lastwagen ist in den Zielkrankenhäusern in Lemberg und Rwine angekommen und muss nun entladen werden. Foto: Mühlenkreiskliniken

Zudem fehlen, laut Tabulovych, der täglich in Kontakt mit den Ärzten vor Ort steht, Standardmedikamente wie Insulin, Hormone oder Herzmedikamente. „Auch mit diesen lebensnotwendigen Medikamenten wollen wir den chronisch Erkrankten helfen und Leben retten.“

In zwei Videos, die auf der Homepage der Mühlenkreiskliniken zu sehen sind, bedanken sich Direktor Dr. Viktor Tkach und sein Stellvertreter Dr. Valentyn Piontkovskiy vom Juri Semenjuk Krankenhaus für die lebenswichtigen medizinischen Hilfsmittel.

Lions Club-Schatzmeister Rolf Watermann: „Wir sind überwältigt von der großzügigen Spendenbereitschaft. Bereits 150.000 Euro sind an Spendengeldern auf unserem Konto des Lions Clubs-Fördervereins eingegangen und ein Ende ist zum Glück noch nicht in Sicht“.

Spendenkonto Foto: Wer spenden möchte, kann etwas auf das Konto der Fördergesellschaft des Lions Clubs Porta Westfalica e.V. überweisen: IBAN DE83 4905 0101 0040 0450 15 unter dem Stichwort „Ukrainehilfe MKK“. Spendenbescheinigungen können ab einem Betrag über 200 Euro ausgestellt werden (die Adresse muss angegeben werden). Unterhalb der Grenze gilt der Zahlungsnachweis als Spendenquittung beim Finanzamt. ...

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.