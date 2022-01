Minden/Lübbecke

Dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind in letzter Zeit vermehrt Fälle von toten Wildkaninchen im Kreis Minden-Lübbecke gemeldet worden - zuletzt mehr als 30 tote Wildkaninchen an der Bauhofstraße in Minden. Die amtliche Untersuchung ergab eine Infektion mit RHD 2-Virus (Hämorrhagische Kaninchenkrankheit, Chinaseuche).