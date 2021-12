Auch Boostern ist möglich

Erneute Impfaktion des Präventionsrates Rahden am Samstag und am Sonntag

Rahden

An diesem Wochenende startet die nächste Impf-Sonderaktion auf Initiative des Präventionsrates Rahden. Niedergelassene Ärzte impfen am Samstag, 18. Dezember und Sonntag, 19. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr im Testzentrum Am Eibenweg 2 (ehemalige Praxisräume Dr. Klusmeier/Dr. Janzen).