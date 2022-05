Aufenthaltsqualität verbessern

Umweltausschuss gibt in Bad Oeynhausen grünes Licht für Aufwertung des Wiesentals

Bad Oeynhausen

Für viele Bad Oeynhausener ist dieser Grünstreifen, der durch die Südstadt verläuft, ein eher unbekannter – es geht um das Wiesental. Damit sich das künftig ändert, haben die Mitglieder des Umweltausschusses am Dienstag grünes Licht für die Teilnahme der Stadt am Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel mit dem Projekt „Klimaachse Wiesental“ gegeben.

Von Louis Ruthe