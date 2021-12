Aus einem Guss mit Akzenten

In einem Interview mit dieser Zeitung hat Bürgermeister Lars Bökenkröger die Aufwertung des Weser-Radweges zwischen Werre-Weser-Kuss und Altem Fährhaus als eines der wichtigen Projekte beschrieben, die 2022 umgesetzt werden sollen. Das Büro „Peters + Winter Landschaftsarchitekten“ (Bielefeld) stellt an diesem Donnerstag im Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) präzisierte Pläne vor.

Pläne zur Aufwertung des Weser-Radweges in Bad Oeynhausen präzisiert

Die lassen sich nach der Verwaltungsvorlage für die Beratung so zusammenfassen: Alles soll sich aus einem Guss darstellen mit punktuellen Akzenten. Statt in drei soll das Projekt als Baustein des Regionale-Projekts 2022 „Erlebnisraum Weserlandschaft“ in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Die Stadt beziffert die Kosten auf 1,08 Millionen Euro. Aus zwei Fördertöpfen sollen 860.000 Euro fließen. Stimmt der ASE zu, hat die Stadt den Auftrag zur Umsetzung. Dazu machen die Planer zahlreiche Angaben.