Ausbildung klärt alle Fragen rund ums Pilgern

Mit dem Thema „Pilgerbegleitung“ beginnt am Dienstag, 17. Januar, das diesjährige Programm der Evangelischen Erwachsenenbildung in den Evangelischen Kirchenkreisen Minden, Herford, Lübbecke und Vlotho.

Pilgern erfreut sich seit der Eröffnung des Sigwardswegs 2009 in Minden und Umgebung großer Beliebtheit. Auf einer Nord- und einer Südroute führt der rund 170 Kilometer lange Sigwardsweg von Minden nach Idensen am Steinhuder Meer und wieder zurück. Benannt ist der Weg nach Sigward, der von 1120 bis 1140 Bischof in Minden war und sich in Idensen eine Eigen- und Grabeskirche bauen ließ. Weitere Möglichkeiten des Pilgerns direkt vor der Haustür bietet die seit 2013 erschlossene Teilstrecke des Jakobswegs von Minden nach Herford.

Kostenlose Ausbildung

Um auch künftig geführte Pilgertouren im Mindener Land organisieren zu können, bietet der Verein Sigwardsweg in den nächsten Wochen eine fundierte und kostenlose Ausbildung für ehrenamtliche Pilgerbegleiter an. Am Dienstag, 17. Januar, laden Angela Biermann und Pfarrer i. R. Uwe Marczinzik zu einer Infoveranstaltung über dieses Kursangebot ein. Das Treffen findet statt um 19 Uhr im Martinihaus, Martinikirchhof 7, Minden. Die Termine für die drei Wochenendseminare, aus denen der Kurs besteht, sollen auf dem Infoabend gemeinsam mit den Interessenten festgelegt werden.

In den Seminaren lernen die angehenden Pilgerbegleiter, wie sie eine Pilgergruppe anleiten oder auch selbst Pilgertage planen und gestalten können. Inhalte der Ausbildung sind zum Beispiel die konkrete Organisation eines Pilgerweges, logistische Fragen des Pilgerns, spirituelle Impulse, Gesprächsführung mit Pilgernden, traditionelles und modernes Pilgern. Für ältere Teilnehmer muss eine Tour anders gestaltet sein als für jüngere; manche pilgern gern für einige Stunden, andere für mehrere Tage. Während der Ausbildung sind die künftigen Pilgerbegleiter auch selbst unterwegs und sammeln Erfahrungen mit dem Pilgern.

Für alle Altersstufen

„Pilgerbegleitung ist etwas für Menschen jüngeren, mittleren und fortgeschrittenen Alters, die sich gern im Freien bewegen und das Wetter so nehmen, wie es kommt“, erklärt Angela Biermann. Außerdem sollten Pilgerbegleiterinnen und -begleiter sich für Kirchen und Klöster interessieren und bereit sein, auf dem Pilgerweg meditative Elemente und christliche Spiritualität einzubringen.

Um Anmeldung für den Infoabend wird gebeten bis Montag, 16. Januar, bei der Evangelischen Erwachsenenbildung, Bianca Krumme, Telefon 0571/837 44-58, oder per E- Mail an [email protected].