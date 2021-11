Ausfahrt Porta Westfalia wird gesperrt

Auf Höhe der Anschlussstelle Porta Westfalica in Fahrtrichtung Hannover wird die Fahrbahn der Autobahn A2 saniert. Das hat an zwei Wochenenden Folgen für die dortige Ein- und Ausfahrt.

Nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft Westfalen müssen die Auf- und Ausfahrt von und zur Bundesstraße B482 an zwei Wochenenden gesperrt werden. Dies werde sowohl von Freitag, 26. November, ab 18 Uhr bis Sonntag, 28. November, in den Abendstunden als auch von Freitag, 3. Dezember, ab 18 Uhr bis Sonntag, 5. Dezember, ebenfalls in den Abendstunden der Fall sein.

An beiden Wochenenden ist auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover zudem jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Für Verkehrsteilnehmer, die in Porta Westfalica abfahren wollen, ist auf der Autobahn eine Umleitung per Rotem Punkt über die nachfolgende Anschlussstelle Veltheim ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmer, die von der B482 auf die A2 in Richtung Hannover auffahren wollen, werden ebenfalls über Schilder mit Rotem Punkt auf die A2 zunächst in Richtung Dortmund geleitet, um im Kreuz Bad Oeynhausen wieder auf die Fahrbahn in Richtung Hannover zu gelangen.

Rettungskräfte können die Anschlussstelle auch während der Sperrzeiten befahren.