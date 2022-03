Minden

Bei einem Unfall an der Ecke Großenheider Straße / Torfweg in Minden haben sich am Donnerstagmorgen zwei Autofahrerinnen (64, 22) verletzt. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte die 64 Jahre alte Espelkamperin mit ihrem Opel gegen 10 Uhr den Torfweg in Richtung der Großenheider Straße befahren.