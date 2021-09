Autofahrer schleift umgefahrenen Straßenmast unter sich her

Rahdener fährt nach Unfall in Lübbecke einfach nach Hause

Lübbecke/Rahden

Ein verlorenes Nummernschild hat den Täter überführt. Ein Autofahrer hatte am Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf der Hermann-Löns-Straße in Lübbecke einen Straßenmast unter seinem Pkw her geschliffen und war dabei gesehen worden.