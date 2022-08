Stemwede: Automobile Blickfänge werden gezeigt

Oldtimer und Youngtimer-Fahrzeuge werden am Sonntag, 18. September, in Oppenwehe erwartet

Stemwede

Nach zwei Jahren Pause versammeln sich im September wieder die Oldtimerfreunde an der Oppenweher Bockwindmühle. Am Sonntag, 18. September , gibt es eine neue Ausgabe des Old- und Youngtimer Treffens – die inzwischen neunte Auflage.