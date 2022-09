Bad Oeynhausen: Schülerin Melissa Wittemeier veröffentlicht erstes Buch

Jetzt hat die Bad Oeynhausenerin ihr erstes Buch veröffentlicht. „Es geht um fiktive Verbrechen an realen Orten“, beschreibt Melissa Wittemeier ihren Krimi. Denn ihr Buch „Mörderischer Entschluss“ spielt in ihrer Heimatstadt Bad Oeynhausen. Zu viel möchte die junge Autorin natürlich noch nicht verraten, aber soviel erzählt sie: „Es geht um vier Morde, bei denen Frauenleichen an öffentlichen Orten gefunden werden“. Die erste Tote liegt am Minigolfplatz beim Herzzentrum, die zweite am Hochseilgarten auf dem Aqua Magica-Gelände, die dritte Frau wird am Gradierwerk im Sielpark gefunden und die vierte Tote liegt auf dem Spielplatz am Eingang zum Kurpark.

