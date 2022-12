Publikum verfolgt Weihnachtskonzert in ausgekühlter Kirche in Bad Oeynhausen in Wintergarderobe

Bad Oeynhausen

Trotz „herzerwärmender Musik“ werden wohl die meisten Besucher das Weihnachtskonzert am Samstagabend in der Auferstehungskirche am Kurpark vor allem als „frostige Erfahrung“ in Erinnerung behalten. Denn in der Nacht zuvor war die Heizung ausgefallen. Und das bei Außentemperaturen deutlich unter null Grad.

Von Malte Samtenschnieder