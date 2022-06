Vorbereitungen für Sommerkonzert der Landesregierung NRW am 2. Juli in Bad Oeynhausen laufen auf Hochtouren

Bad Oeynhausen

Die Vorboten des Sommerkonzerts der Landesregierung NRW am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr im Kurpark Bad Oeynhausen sind von Tag zu Tag, ja inzwischen von Stunde zu Stunde, deutlicher zu erkennen: Bereits am Freitag haben Produktionsleiter Ralph Kindel und sein Team mit dem Bühnenaufbau auf den Kurhausterrassen begonnen. „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagte der Experte am Mittwochmittag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Malte Samtenschnieder