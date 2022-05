Viele lobende Worte beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Schule am Weserbogen in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Die Schule am Weserbogen wurde im Jahr 1971 gegründet. Coronabedingt mit einem Jahr Verspätung sind die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum am Samstag nachgeholt worden. Der zweistündige Festakt in der Aula des Schulzentrums Süd und das anschließende Schulfest standen unter dem Motto „50 Jahre Schule am Weserbogen…filmreif“.

Von Kristin Wennemacher