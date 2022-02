Nach zwei Geldautomatensprengungen in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zieht die Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica Konsequenzen: In zwei Geldautomaten im Werre-Park sowie in den SB-Filialen in Wulferdingsen und Holzhausen werden bis auf Weiteres keine Bargeldbestände mehr vorgehalten. Das hat der Sparkassen-Vorstand am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Wie berichtet, hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in der Sparkassen-Filiale in Porta Westfalica-Neesen neben einem Bild der Verwüstung einen Schaden im sechsstelligen Eurobereich hinterlassen. In der Nacht zu Freitag wurde dann der Werre-Park in Bad Oeynhausen zum Ziel der Geldautomatensprenger. In beiden Fällen konnten die Täter mit Bargeld in unbekannter Höhe entkommen.