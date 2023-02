Abenteuer Arktis in Bad Oeynhausen

Fotografin Anuschka Dinter präsentiert im Saal des Begegnungszentrums Druckerei am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr ihren Multivisionsvortrag Abenteuer Arktis – auf Nordlandfahrt durch Grönland, Kanada und Finnland. Doch dafür muss man sich schnell anmelden.

Multivisionsschau zur Nordlandreise am 9. März in der Druckerei

Wilde Wälder, unglaubliche Sonnenuntergänge, die Einsamkeit des Nordens und das Gebell der aufgeregten Schlittenhunde - Anuschka Dinter hat ihr Herz vor vielen Jahren an die Arktis verloren. Sie präsentiert am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr ihre Multivisionsschau im Saal des Begegnungszentrums Druckerei.

Sonnenuntergänge, die Einsamkeit des Nordens und das Gebell der aufgeregten Schlittenhunde – Anuschka Dinter hat ihr Herz vor vielen Jahren an die Arktis verloren. So entschied sie sich nicht nur, einen Winter als Musherin (Hundeschlittenführerin) zu arbeiten, sondern reist immer wieder in diese faszinierende Region.

Menschen, Kulturen und Landschaften besuchen und verstehen lernen sind ihre Herzensbedürfnisse, genauso wie das Berichten darüber. Ob mit dem Expeditionsschiff rund um die Disko-Insel oder per Roadtrip durch den kanadischen Indian Summer auf der Suche nach Bären – überall warten Abenteuer, faszinierende Tierbegegnungen und herrlich leuchtende Nordlichter.

Bären beim Fischfang? Die gehören zum Vortrag unbedingt dazu. Foto: Anuschka Dinter

Aus organisatorischen Gründen wird um eine verbindliche Anmeldung bei der Volkshochschule Bad Oeynhausen bis zum 3. März gebeten – unter Telefon 05731/8695510 oder online unter www.vhs-badoeynhausen.de. Die Gebühr von zehn Euro wird dann an der Abendkasse gezahlt.