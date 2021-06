Bad Oeynhausen

Diese Strafe „kann keine Kompensation sein für das, was passiert ist“, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zum folgenschweren Unfall im Mai 2020 am Alten Postweg. Seinen Forderungen schloss sich Amtsrichter Dr. David Cornelius im Urteil an. Acht Monate Haft auf Bewährung verhängte er gegen den 91-jährigen Unfallfahrer, der mit seinem Schlusswort viele vor den Kopf gestoßen hatte.

Wilhelm Adam