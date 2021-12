Adiamo: Christian Grote denkt über Ausstieg nach

Geschäftsführer des Dance Clubs im Kaiserpalais in Bad Oeynhausen überlegt, das Zepter an seinen Sohn weiterzugeben

„Alle paar Wochen ändern sich die Maßnahmen. Mal dürfen wir ein paar Tage öffnen, dann nur unter strengen Auflagen, und schließlich ist der Laden wieder zu“, sagt Christian Grote. Dabei störe ihn vor allem, dass Kollegen aus anderen Bundesländern noch bis zum 28. Dezember Gäste empfangen konnten.

„Bis heute haben wir nicht einen nachweisbaren Corona-Fall gehabt“, sagt Grote. Um für möglichst sichere Abende und Nächte für seine Gäste zu sorgen, habe er zudem noch in eine „überdimensionierte Lüftungsanlage“ investiert.

1200 Karten seien für die Silvester-Gala im Adiamo verkauft gewesen

Schweren Herzens musste das Adiamo auch die Silvester-Gala absagen. 1200 Karten seien für die Party zum Jahreswechsel verkauft gewesen. „Jeder bekommt sein Geld zurück. Wer möchte, kann seine Karte für Silvester 2022 behalten. Doch das kann nicht die Lösung für die kommenden Monate sein. Uns entstehen immense Werbungskosten, die Lager sind voller Ware. Das sind Ausgaben, von denen wir nur Bruchteile wiedersehen“, sagt Grote.

Nun müsse er erneut schauen, welche Subventionen aus staatlicher Hand, den ein oder anderen Verlust ausgleichen. „Unsere Mitarbeiter sind wieder in Kurzarbeit, was bleibt uns auch anderes übrig“, sagt Christian Grote. Mit dem Testzentrum in Kurpark könne man zumindest den einen oder anderen Mitarbeiter noch halten.

„Jeden Morgen müssen wir uns neu erfinden. Das zerrt an den Kräften, und vielleicht ist es an der Zeit, das Zepter an meinen Sohn weiterzugeben“, spricht Christian Grote offen über seine Zukunft als Geschäftsführer. Diese Überlegungen bedeuteten jedoch nicht, dass es künftig keinen Betrieb mehr im Adiamo gebe.

„Wir müssen jetzt abwarten, was passiert“, sagt Grote. Er wünsche sich klare Vorgaben seitens der Regierung, wann Clubs unter welchen Voraussetzungen wieder öffnen können. „Vor März gehe ich nicht davon aus, dass sich da etwas tut“, sagt Christian Grote.

Januar und Februar umsatzstarke Monate im Adiamo im Kaiserpalais Bad Oeynhausen



Das schmerze. Denn der Januar und Februar seien immer zwei umsatzstarke Monate im Adiamo gewesen. Mut macht dem Adiamo-Chef, dass sobald die Türen öffnen durften, auch die Gäste kamen. „Dafür sind wir unfassbar dankbar“, so Grote.