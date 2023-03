Ambulante Diätassistenz fasst Fuß in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

„Gesund isst einfach“, so heißt nicht nur der Wahlspruch, sondern auch das Unternehmen von Aline Weiß. An der Herforder Straße 33 hat die Diätassistentin im April 2022 ihre eigene Praxis-Filiale für Ernährungstherapie eröffnet. Zum „Tag der Diätassistenten“ am 8. März blickt sie zurück auf ein erfolgreiches erstes Jahr.

Von Gabriela Peschke