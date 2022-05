Ulrich Kreft: „Ampel kann ich mir nicht vorstellen“

In der Realschule Nord in Bad Oeynhausen haben sie die Stimmen im Briefwahlbezirk 9 ausgezählt (von links): Jan-Martin Müller (Bereichsleitung Infrastrukturmanagement der Stadt), Claudia Müller aus Eidinghausen, Lea Doherty aus Bad Oeynhausen, Kerstin Gresförder aus Werste, Julia Gonzalez aus Werste, Justin Kütemeier (Mitarbeiter Stadtwerke) und Vanessa Morasch (Mitarbeiterin Geschäftsbereich Beigeordneter Bürgerdienste). In Bad Oeynhausen wurden 10.821 Briefwahlanträge gestellt.

Foto: Claus Brand