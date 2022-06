Köder, Ruten und Rollen: Flohmarkt des Fischereivereins Ravensberg an Fronleichnam in Bad Oeynhausen stößt auf große Resonanz

Bad Oeynhausen

Die erste Stunde ist gerade erst rum, da hat bereits das ein oder andere Angelgerät den Besitzer gewechselt. An acht Ständen konnten die Besucher des siebten Angelflohmarkts des Fischereivereins Ravensberg auf dem Gelände am Vereinsheim nach Equipment stöbern. Gleichzeitig sollte die Aktion an Fronleichnam das Vereinsleben wieder ankurbeln.

Von Lydia Böhne