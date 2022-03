Angst vor Ukraine-Krieg überschattet Corona-Sorgen

Etwa 60 Teilnehmer folgen dem Aufruf des Aktionsbündnisses „Gemeinsam durch die Pandemie“ zu einer Demonstration vor dem Rathaus I in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Bei der jüngsten Kundgebung des überparteilichen Aktionsbündnisses Bad Oeynhausen „Gemeinsam durch die Pandemie“ hat endgültig der Protest gegen den Krieg in der Ukraine das Eintreten für die aktuellen Corona-Maßnahmen überlagert. Etwa 60 Menschen nahmen laut Polizei am Montagabend an der Demonstration vor dem Rathaus I teil.

Von Malte Samtenschnieder