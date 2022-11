Ann-Kristin Schneider ist jetzt Pfarrerin auf Lebenszeit

Bad Oeynhausen

Diesen Tag wird Ann-Kristin Schneider als einen der aufregendsten in Erinnerung behalten: Vor rund 100 Besucherinnen und Besuchern wurde sie am Sonntag in der evangelischen Kirchengemeinde Bergkirchen ordiniert. Damit ist sie nun Pfarrerin auf Lebenszeit.

Von Kristin Wennemacher