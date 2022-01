Alles ist vorbereitet, Inhaber Jürgen Brentzke wartet nur noch auf den offiziellen Startschuss seitens der Politik. Als erste Apotheke in Bad Oeynhausen und als eine der ersten im gesamten Kreis Minden-Lübbecke darf die Apotheke an der Eidinghausener Straße gegen das Corona-Virus impfen.

So könnte das Impfen mit der Corona-Schutzimpfung ab Februar in der Mönch-Apotheke von Jürgen Brentzke (rechts) aussehen. Die Pharmazeutisch-technische Assistentin Imke Sturm nimmt schon einmal beispielhaft auf dem Liegestuhl Platz.

Der Geschäftsführer hofft, dass es Anfang Februar losgehen kann.

Minutenlange Warteschleife oder gar kein Durchkommen – für viele Patienten ist es in diesen Tagen schwierig, ihren Hausarzt zu erreichen. Mit einem zusätzlichen Impfangebot in den Apotheken könnten die Praxen künftig entlastet werden. So sieht es zumindest Jürgen Brentzke: „Wenn man ihnen diese Tätigkeit abnehmen könnte, wäre es denkbar, dass sich die Ärzte wieder auf ihre eigentliche Hauptaufgabe konzentrieren können.“

Den ersten Grundstein dafür hat die Mönch-Apotheke im Herbst vergangenen Jahres gelegt. Als eine von fünf Apotheken im Kreis hat sich die Apotheke von Jürgen Brentzke am Modellprojekt Grippeschutzimpfung der AOK Nordwest und des Apothekerverbands Westfalen-Lippe (AVWL) beteiligt. Alle drei Apotheker des Eidinghausener Standortes haben durch die Weiterbildung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe eine Impfberechtigung für Volljährige erhalten. Für Personen unter 18 Jahren ist eine zusätzliche Schulung notwendig.

„Es gab zwei sechsstündige Online-Schulungen sowie einen achtstündigen Praxisteil“, berichtet Jürgen Brentzke. In Begleitung von Ärzten hätten die Teilnehmer erst anhand eines Kunststoff-Impfkissens am Arm den Einstich im richtigen Winkel geübt und dann selbst die Ärmel hochgekrempelt.

„Später haben wir uns mit Kochsalzlösungen selbst geimpft“, ergänzt der Apotheker. Etwa 20 Kunden hätten sich bislang bei ihnen die Grippeschutzimpfung abgeholt, berichtet Brentzke. Im Obergeschoss der Apotheke hat der Inhaber einen separaten Raum fürs Impfen eingerichtet. „Schließlich muss der normale Betrieb uneingeschränkt weiterlaufen können“, fügt Jürgen Brentzke hinzu. Die Voraussetzungen für die Verabreichung der Corona-Schutzimpfung sind also geschaffen.

20 Impfungen pro Tag erwartet

Der Apotheker rechnet damit, 20 Personen pro Tag impfen zu können. Denkbar wären Terminvergaben für Samstag- oder Mittwochnachmittag. Die Zeiten möchte Jürgen Brentzke mit den umliegenden Ärzten abstimmen. Dem Apotheker geht es nicht darum, Einnahmequellen abzugreifen, sondern den Bürgern ein weiteres, niedrigschwelliges Angebot zu machen.

Er habe sein Vorhaben daher mit den benachbarten Praxen kommuniziert. „Die Nachfrage wird mit steigenden Booster-Zahlen ohnehin zurückgehen“, schätzt der Inhaber. Sie könnte mit Einführung eines möglichen Doppel-Boosters aber auch wieder ansteigen. „Dann ist es praktisch, viele schnell impfen zu können und dem Patienten möglichst viele Möglichkeiten anzubieten“, erläutert Jürgen Brentzke. Außerdem ist der Apotheker überzeugt: „Wissen, das ich erlernt habe, kann mir keiner nehmen. Vielleicht ist Corona nur der Beginn mehrerer Wellen.“

Noch wartet der Geschäftsführer allerdings darauf, dass die Voraussetzungen, wie Meldeportale, für den endgültigen Start der Ende 2021 beschlossenen Maßnahme geschaffen werden. Jürgen Brentzke hofft darauf, dass Kunden ab Februar telefonisch einen Impftermin werden buchen können. Ohne Voranmeldung wird es nicht gehen. „Damit kein Impfstoff verloren geht, müssen wir genau kalkulieren“, erläutert der Experte und ergänzt: „Wir unterliegen den gleichen Verteilungsrestriktionen wie die Ärzte. Es heißt, es werde dann aber mehr Impfstoff bereitgestellt.“