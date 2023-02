Ein Thriller aus Bad Oeynhausen

Anna Baron veröffentlicht am 1. März ihr erstes Buch

Bad Oeynhausen

Eine junge Frau. Ein anonymer Verehrer. Ihre Angst. Seine Obsession. Er ruft Tag und Nacht an, hinterlässt ihr verstörende Nachrichten, er beobachtet jeden ihrer Schritte und folgt ihr, wohin sie auch geht. Bis ihm all das nicht mehr reicht. Für den ersten Thriller von Anna Baron brauchen die Leser starke Nerven. Am 1. März kommt das Buch auf den Markt.

Von Kerstin Panhorst