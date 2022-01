Auto prallt gegen Findling

In der Nacht zu Sonntag ist eine Autofahrerin (50) bei einer Fahrt auf der Detmolder Straße in Bad Oeynhausen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Findling kollidiert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Frau blieb unverletzt.

Es entstand bei dem Unfall Sachschaden. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte die Frau aus Bad Oeynhausen mit ihrem Nissan gegen 1.50 Uhr die Detmolder Straße in Richtung Lohe befahren, als das Auto in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Wagen nach Beschreibung der Polizei mit dem sich in einem Beet befindlichen Findling und schob diesen einige Meter aus seiner ursprünglichen Lage heraus.

Führerschein sichergestellt

Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten den Eindruck, dass die Frau ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein durchgeführter Vortest erhärtete diesen Verdacht, so dass der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde von den Beamten der Führerschein sichergestellt. Der erheblich beschädigte Nissan wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte sich nach Einschätzung der Polizisten, die den Unfall aufgenommen haben, auf rund 10.000 Euro belaufen.