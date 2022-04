Bad Oeynhausen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werster Straße in Bad Oeynhausen sind am Sonntagabend zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Den Erkenntnissen der Polizei nach hatte ein BMW-Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 19.15 Uhr die Eidinghausener Straße in nördlicher Richtung befahren und bog an der Kreuzung der Werster Straße nach rechts auf diese ein, um den Wagen in Richtung der Dehmer Straße zu steuern.