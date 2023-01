Axel Prahl in Bad Oeynhausen: Da rockt der Kommissar

Seit fast 20 Jahren ist er Quotenkönig als Tatort-Ermittler, wenn die nationale Krimi-Fraktion sonntags vor der Mattscheibe sitzt. Doch am Samstag hat Axel Prahl im Theater im Park in Bad Oeynhausen den Saal gesprengt.

Singender Schauspieler macht so richtig Kapelle

Und zwar mit handgemachter Musik und kultigen Sprüchen. Dabei ist sein „zweites Gesicht“ als Singer-Songwriter offenbar die Rolle seines Lebens. Denn, so findet man in der Biografie des knapp 63-Jährigen, er war Straßensänger, lange bevor er vor die Kamera trat. Mehr noch: Als Bierfahrer, Gleisbauer und Kellner jobbte der gebürtige Schleswig-Holsteiner. Seit ein paar Jahren hat er zur Musik zurückgefunden, jetzt ist sein zweites Album erschienen. „Mehr“ heißt es – und hält, was es verspricht.