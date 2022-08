Bad Oeynhausen: 150 Brote frisch aus dem Steinofen

In Vorbereitung auf das Mahl- und Backfest in Dehme am 4. September kümmern sich die Vereinsringmitglieder Winfried Sunderbrink (von links), Hans-Joachim Söllinger, Horst Brönstrup, Michael Carstensen und Wilhelm Nolting um das Schroten von Weizen und Roggen für die selbst gebackenen Steinofenbrote.

Foto: Lydia Böhne