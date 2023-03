Bad Oeynhausen: 50 Jahre Mitglied im Sozialverband

Treffpunkt für den Austausch war die Gaststätte Reinkensmeier in Wulferdingsen. Reiner Haas, erster Vorsitzender, blickte auf das vergangene Jahr zurück.

In zahlreichen Fällen mit sozialen Fragestellungen habe der Sozialverband Mitglieder durch Beratung und auch Rechtsbeistand unterstützen können.

Erholung in Kühlungsborn

Gemeinsam mit den Betreuerinnen Margret Mertens und Karin Gerth hat der erste Vorsitzende langjährige Mitglieder (Infokasten) mit Urkunden und Ehrennadeln des Landesverbandes geehrt.

Mit einer Foto-Schau blickte Manfred Steinhauer auf das Vorjahr zurück. Höhepunkt sei 2022 im September der Erholungsurlaub im Ostseebad Kühlungsborn gewesen. Ferner stellte Steinhauer das Jahresprogramm 2023 vor. Zu den Höhepunkten zählen der Besuch der Landesgartenschau in Höxter und der Erholungsurlaub im „Hotel zum Schiff“ in Meersburg am Ufer des Bodensees.

Ostertreffen in Rothenuffeln

Bereits für das gesamte Jahr sind weitere Termine des Ortsverbandes geplant. Die nächsten sind diese:

Donnerstag, 9. März, 14 Uhr: Abfahrt an der Gaststätte Reinkensmeier in Wulferdingsen zur Freizeit- Nachfeier im Restaurant „Ziegenbuche“ in Bad Münder mit Bildern vom Erholungsurlaub 2022 in Kühlungsborn, danach gemütliches Beisammensein mit Essen.

Donnerstag, 6. April, 15 Uhr: traditionelles Oster-Treffen im Pivittskrug, Heidestraße 63, in Rothenuffeln mit „Ostereier-Essen“.