Bad Oeynhausen: Aktion „Lass Kinderaugen leuchten“ startet

Zahlreiche Wunschzettel haben Organisatorin Nicole Schäffer erreicht. Überwiegend wurden die Kinder dabei kreativ. Bei einem wurde ein langer eindrucksvoller Text verfasst, bei einem anderen sogar ein großes Bild gemalt. Doch sie alle haben eines gemeinsam: Die Geschenke, die sich die Kinder wünschen, werden sie sehr wertschätzen.

Zu den Wünschen zählen überwiegend Dinge, die viele Menschen alltäglich im Geschäft kaufen. Sie reichen von Süßigkeiten über Schals und Mützen bis hin zu Stoffen. Ein anderes Kind wünscht sich nur ein einziges Spielzeugauto.

Ein schönes Fest für alle Kinder

„Wir möchten allen Kindern ein schönes Fest machen“, fasst Organisatorin Nicole Schäffer die Aktion zusammen. Diese gibt es seit 17 Jahren und konnte bereits zahlreiche Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ein Rekord wurde im vergangenen Jahr aufgestellt: Knapp 700 Wunschzettel waren eingegangen. Und auch die Zahl der Unterstützenden steigt immer weiter an. „Es werden von Jahr zu Jahr immer mehr“, freut sie sich. Und stellt fest: „Es wird sehr gut angenommen.“

Seit einem Jahr zu den Sponsoren zählt die Brötje Handel Breuer KG und unterstützt die Aktion seither mit großer Freude. „Wir haben überlegt, wie man sozialverträglicher Geschenke verteilen kann“, erzählt Geschäftsführer Marcus Hechler. So kam man zum Schluss, diese Aktion unterstützen zu wollen und nahm sich schon vor, dies auch in den kommenden Jahren zu tun. Denn gerade die Dankbarkeit der Familien sei überwältigend gewesen. „Das hat mich emotional bestärkt, sie zu unterstützen“, fügt er hinzu.

Weihnachtsfeier bei Fahrschule in Bünde

Dem stimmt Nicole Schäffer zu. Zwar sei die Aktion mit viel Arbeit verbunden, aber: „Wenn man das Kind sieht, und es sich bedankt, oder auch die Mutter ihre große Dankbarkeit zeigt, dann ist die Arbeit vergessen.“

Und auf die Kinder wartet in diesem Jahr neben den Geschenken noch eine weitere Besonderheit: Sie sind zur Weihnachtsfeier bei der Fahrschule Höcker in Bünde eingeladen und können dort den Sänger Daniele Negroni treffen.

Aber wie kann man an der Aktion teilnehmen? Zunächst muss ein Wunschzettel bei Wegener Schuhe, Viktoriastraße 2, in Bad Oeynhausen oder bei Brötje Handel Breuer, Stiftsallee 9a, in Minden, abgeholt werden. Dies ist bis zum 10. Dezember möglich. Dann muss das Geschenk gekauft und weihnachtlich verpackt werden. Anschließend muss die Abgabe an einer der Anlaufstellen erfolgen.

In Bad Oeynhausen werden die Geschenke an den folgenden Orten angenommen: Wegener Schuhe, Haar Genau (Am Kurpark 8), Casafina (Klosterstraße 5) und im Märchenmuseum (Am Kurpark 3). Die Geschenke gehen an die Frauenberatungsstelle Nadeschka in Herford, das Ronald-McDonald-Haus, den Förderverein „Bünder für Bünder – Hilfe in Not“ und an die Kinderheimat der Diakonie Stiftung Salem in Minden. Dort erfolgt die Weiterleitung an die Familien.