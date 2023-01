Bad Oeynhausen: Autofahrer prallt gegen Stromkasten

Ein VW-Fahrer hat am Mittwochmorgen in Bad Oeynhausen-Eidinghausen beim Durchfahren einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit einem Stromkasten kollidiert.

Bei einem Unfall in Bad Oeynhausen ist ein Mann mit seinem Auto mit einem Stromkasten kollidiert.

Dabei zog sich der Bad Oeynhausener nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu.

Totalschaden am Auto

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der 35-Jährige mit seinem Wagen gegen 6.30 Uhr die Ackerstraße in Richtung Alter Postweg. In einer Rechtskurve verlor er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte mit dem Heck eines entgegenkommenden Opel Zafira, an dessen Steuer ein 47-jähriger Mindener saß.

Anschließend schleuderte er zurück und prallte am rechten Straßenrand gegen einen Stromkasten, der hierbei komplett zerstört wurde. Am Volkswagen entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen zur ambulanten Behandlung gebracht.