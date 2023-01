Bad Oeynhausen: Baustart für den digitalen Showroom

Tourist-Info muss vorübergehend in den rechten Wandelgang umziehen

Bad Oeynhausen

Lange waren die Pläne für einen digitalen Showroom in der Tourist-Info im Haus des Gastes Zukunftsmusik. Nun steht der Baubeginn im Kurpark unmittelbar bevor. Dafür muss die Tourist-Info von Donnerstag, 19. Januar, an vorübergehend in ein Ladenlokal im rechten Wandelgang umziehen.

Von Malte Samtenschnieder