Bad Oeynhausen

Sie war’n noch niemals in New York und spielen nicht an Elbe, Rhein und Spree: die Stichlinge, Mindens bissiges Kreativ-Ensemble um Birger Hausmann. Für Ostwestfalen schlägt das Herz der Lokal-Kabarettisten, und in 57 Stichel-Jahren waren sie immerhin schon 40 Mal in Bad Oeynhausen.

Von Gabriela Peschke