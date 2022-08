Bad Oeynhausen: Das Parklichter-Open-Air ist zurück

Mehr als 7000 Fans feiern Sommerparty mit Fury in the Slaughterhouse bei Konzert im Kurpark

Bad Oeynhausen

Als der Headliner Fury in the Slaughterhouse am Freitag um kurz nach 21.30 Uhr die Bühne betritt, kennt die Begeisterung der 7200 Fans kein Halten mehr.

Von Malte Samtenschnieder