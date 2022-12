Bad Oeynhausen: FDP-Ratsfraktion löst sich auf

Paukenschlag bei der FDP: Vor zwei Jahren wollte Henning Bökamp noch Bürgermeister von Bad Oeynhausen werden. Nun kündigt er an, sein Ratsmandat zum Jahresende abzugeben. Ihm gleich tun es seine Fraktionskollegen Dominique Schütte und Stephan Kownatzki.

„Die FDP-Fraktion in jetziger Zusammensetzung ist damit aufgelöst. Die drei Mandate werden durch Nachrücker aus der Reserveliste aus dem Stadtverband bestimmt“, ist in einer von Henning Bökamp versandten Presseerklärung zu lesen, die die Lokalredaktion am Mittwoch unmittelbar vor Beginn der letzten Ratssitzung des Jahres erreicht hat. Dort war die Auflösung der FDP-Fraktion – zumindest im öffentlichen Teil – kein Thema.